Calciomercato Roma – Zaniolo alla Juventus? La decisione del club | News

CALCIOMERCATO ROMA – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come Juventus e Roma stiano lavorando a delle operazioni di calciomercato, da concretizzare entro il prossimo 30 giugno, per poter sistemare i rispettivi bilanci. In particolare, quello della Roma è disastroso, con perdite consolidate di oltre 145 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020.

Motivo per cui, presumibilmente, il club di James Pallotta dovrà vendere qualcuno di importante. Almeno uno dei suoi gioielli. E la Juventus, proprio per questo, è tornata alla carica per Nicolò Zaniolo, classe 1999, centrocampista offensivo giallorosso che sta recuperando dalla rottura al legamento del crociato anteriore del ginocchio rimediata lo scorso gennaio.

I bianconeri avrebbero proposto alla Roma soldi più il cartellino di Federico Bernardeschi, classe 1994, esterno offensivo che farebbe al caso di Paulo Fonseca, e del difensore Daniele Rugani, sempre classe 1994. Uno scambio che permetterebbe ad ambedue i club di realizzare una plusvalenza. La Roma, però, su Zaniolo non transige: per cederlo, pretende almeno 60 milioni di euro in contanti senza contropartite tecniche.

Altri potenziali scambi ‘aggiusta-bilancio’, tra Juventus e Roma, potrebbero essere rappresentati da Rolando Mandragora-Bryan Cristante, con il primo che sarà riscattato dai bianconeri per 26 milioni di euro dall’Udinese e poi girato ai giallorossi con un’iper-valutazione intorno ai 40 milioni di euro e da Cristian Romero-Cengiz Ünder, che potrebbero essere iscritti a bilancio per altri 30 milioni di euro.

La Roma ragiona, ci pensa e, ad ogni modo, proverà fino alla fine a non vendere Zaniolo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>