Calciomercato Roma – Vice Dzeko, si allontana Vlahovic: i motivi | News

CALCIOMERCATO ROMA – Al termine di questa stagione la Roma rispedirà il deludente Nikola Kalinic all’Atlético Madrid e, pertanto, si ritufferà sul mercato alla ricerca di un attaccante che sia in grado di giocare al posto di Edin Dzeko, vero e proprio totem offensivo giallorosso, sia al fianco dello stesso centravanti bosniaco.

Le attenzioni del club capitolino, negli ultimi mesi, si erano rivolte a Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti serbo della Fiorentina autore, fin qui, in questa stagione di 8 gol in 26 gare tra campionato di Serie A e Coppa Italia. Vlahovic, sotto contratto con i viola fino al 30 giugno 2023, costa circa 20 milioni di euro.

Nelle ultime ore, però, è stato lo stesso Vlahovic ad allontanare i ‘rumors‘ di calciomercato sul suo conto, sottolineando, ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “Mi piacerebbe diventare bandiera della Fiorentina sono in un club importante, dove i calciatori crescono tanto e fanno bene, dove è bello giocare e i tifosi e la città sono fantastici: voglio restare qui il più possibile. I miei pensieri sono solo per la Fiorentina, devo dare il massimo per la città e per i suoi tifosi”.

