Tiago Pinto: “La Roma non può prendere i top player” | VIDEO

Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto ieri nella Capitale al 'Social Football Summit 2023'. Per l'occasione, il dirigente del club capitolino ha spiegato come i giallorossi non possano permettersi, economicamente, di acquistare top player nel mercato. Su Paulo Dybala e Romelu Lukaku, dunque, la Roma ha sfruttato le chance che ha avuto. Ecco, dunque, le parole del portoghese nel video