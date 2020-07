Calciomercato Roma – Sondaggio per il difensore Godfrey | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, Milan e Roma si sarebbero messe in contatto con Jamie Moralee, CEO di New Era Global Sports e Rashid Uddin, Head of Overseas Markets di New Era Global Sports, per chiedere informazioni riguardo Ben Godfrey.

Godfrey, classe 1998, di nazionalità inglese, è un difensore centrale che, in questa stagione, ha fin qui disputato 30 gare tra Premier League e coppe nazionali con il Norwich City, suo club d’appartenenza, il quale, proprio in questi giorni, è stato retrocesso aritmeticamente in Championship.

Il Norwich valuterebbe Godfrey addirittura 50 milioni di euro ma un’eventuale operazione di calciomercato per il ragazzo, nel giro della Nazionale Under 21 dei ‘Tre Leoni‘, potrebbe chiudersi quasi a metà prezzo, intorno ai 28 milioni di euro. Milan e Roma avrebbero effettuato, per lui, dei sondaggi preliminari.

Soltanto contatti esplorativi, quindi, per rossoneri e giallorossi su Godfrey e nessuna offerta concreta presentata finora ai 'Canaries'. La Roma, comunque, potrebbe essere il club più interessato, tra le italiane, poiché, presumibilmente, dovrà sostituire Chris Smalling, di ritorno al Manchester United.