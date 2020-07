Calciomercato Roma – Si punta Milik come erede di Dzeko | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come la Roma, alla fine della stagione, stia valutando l’idea di cedere Edin Dzeko, classe 1986, suo attaccante titolare e bomber principe da diverse annate.

Questo perché l’ingaggio lordo di Dzeko, 14 milioni più bonus l’anno, pesa, moltissimo, sul bilancio della Roma che, come noto, è in profondo rosso e ha bisogno di una sistemata. Per 15 milioni di euro, dunque, la Roma potrebbe anche decidere di cedere il suo attuale capitano. L’Inter di Antonio Conte appare sempre molto interessata.

Chi potrebbe sostituire Dzeko nella Capitale? Per la ‘rosea‘, l’oggetto del desiderio della società capitolina sarebbe Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco del Napoli che, in scadenza di contratto con gli azzurri il 30 giugno 2021, verrà messo sul mercato e ceduto al miglior offerente. Valore, tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

I giallorossi vorrebbero abbassare l’esborso del contante nella trattativa inserendo nell’operazione il cartellino dell’esterno offensivo turco Cengiz Ünder, classe 1997, già nel mirino del Napoli. Nella corsa a Milik, però, la Roma dovrà fare attenzioni ad due temibili concorrenti, la Juventus e l’Atlético Madrid.

Tanto i bianconeri quanto i ‘Colchoneros‘, infatti, potrebbero offrire a Milik un ingaggio più alto di quanto garantirebbe il club di James Pallotta. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>