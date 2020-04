Calciomercato Roma – Si pensa a Chakvetadze se parte Ünder | News

CALCIOMERCATO ROMA – Nella prossima sessione estiva di calciomercato la Roma, che ha un monte ingaggi lordo di 110 milioni di euro, cambierà qualcosa nel settore degli esterni d’attacco con l’obiettivo di non abbassare la qualità degli interpreti facendo calare, al contrario, l’ammontare degli stipendi.

Diego Perotti può andare via, ma i giallorossi contano, soprattutto, di realizzare una plusvalenza vendendo Cengiz Ünder, che piace al Napoli. Con il probabile addio del turco, la Roma si butterebbe su Giorgi Chakvetadze, classe 1999, georgiano di proprietà dei belgi del Gent, avversari dei giallorossi in quest’edizione dell’Europa League.

La notizia è stata data da ‘Il Messaggero‘ in edicola questa mattina: Chakvetadze nasce come trequartista, ma è in grado di giocare in tutti e tre i ruoli alle spalle di un attaccante centrale nel 4-2-3-1, modulo che è il marchio di fabbrica del tecnico giallorosso, Paulo Fonseca.

Chakvetadze, che disputato appena 15 gare in questa stagione, arriva da un brutto infortunio al ginocchio, ma ora ha recuperato e la Roma, negli scorsi mesi, lo ha visionato da vicino. Restano vive, per i giallorossi, anche le piste che portano al brasiliano Tetê dello Shakhtar Donetsk ed all’argentino Agustín Urzi del Banfield. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>