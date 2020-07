Calciomercato Roma – Si lavora per il rinnovo di Zaniolo: le cifre | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la Roma è al lavoro per blindare Nicolò Zaniolo, classe 1999, gioiello della formazione di Paulo Fonseca.

Sono stati positivi, infatti, in questi giorni, i colloqui tra l’entourage di Zaniolo e l’amministratore delegato del club giallorosso, Guido Fienga: nonostante, dunque, la corte di Juventus, Inter, Tottenham e Real Madrid, che comunque, al momento, non offrirebbero i 70 milioni di euro desiderati, Zaniolo resterà nella Capitale.

Presto, secondo la ‘rosea‘, saranno avviate le trattative per il rinnovo di contratto del numero 22 della Roma, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024: al momento Zaniolo guadagna 1,6 milioni di euro netti a stagione, più tre livelli di bonus (fra gol e assist), che andranno nel consolidato.

Per ora ne ha centrati due, così il suo ingaggio a settembre ripartirà da 2,2 milioni di euro a stagione fissi. L’obiettivo è di arrivare presto a 3 milioni di euro netti l’anno più premi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

