Calciomercato Roma – Sfida a Milan e Napoli per Bailly | News

CALCIOMERCATO ROMA – Nella prossima stagione la Roma potrebbe perdere Chris Smalling, classe 1989, difensore centrale inglese che sta concludendo l’attuale stagione in giallorosso, in prestito dal Manchester United.

Non è detto, infatti, che i ‘Red Devils‘ consentano al club capitolino di trattenere Smalling anche nel 2020-2021 e, pertanto, la Roma si sta già guardando intorno alla ricerca di eventuali sostituti.

Ironia della sorte, secondo quanto riferito dal ‘Sun‘, potrebbe arrivare sempre dal Manchester United l’erede di Smalling. Si tratta di Eric Bailly, classe 1994, difensore centrale ivoriano in uscita dalla società inglese.

Chiuso da Victor Lindelöf e Harry Maguire, Bailly potrebbe essere ceduto, sempre con la formula del prestito. Su di lui ha messo gli occhi la Roma, ma non soltanto. In Italia, per esempio, il calciatore piace a Milan e Napoli.

All’estero, invece, Bailly, sotto contratto con i ‘Red Devils‘ fino al 30 giugno 2022, starebbe spingendo il Valencia. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>