Calciomercato Roma – Sempre più complicato trattenere Smalling | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Juventus-Roma 1-3 dello scorso sabato, all’Allianz Stadium di Torino, potrebbe essere stata l’ultima partita di Chris Smalling con la maglia della Roma. Il difensore inglese, classe 1989, che ha disputato la stagione 2019-2020 nella Capitale in prestito dal Manchester United, non disputerà, infatti, l’Europa League con i giallorossi di Paulo Fonseca.

I ‘Red Devils‘, proprietari del suo cartellino, non hanno concesso, infatti, il prolungamento del prestito di Smalling alla Roma, giacché potrebbero ritrovarsela davanti nelle ‘Final Eight‘ della competizione, a Lisbona, richiamando, di fatto, il calciatore alla base, alla corte di Ole Gunnar Solskjaer. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, in realtà, il Manchester United aveva anche aperto alla possibilità di lasciare Smalling alla Roma per l’Europa League.

Gli inglesi avrebbero chiesto 300mila euro in più alla Roma per ogni gara che Smalling avrebbe disputato in Europa con i giallorossi: una richiesta alla quale il club capitolino, alle prese anche con un delicato momento societario (James Pallotta potrebbe vendere a Dan Friedkin entro il prossimo 15 agosto, n.d.r.), avrebbe risposto con un secco ‘no’.

Niente Smalling, quindi, per la fase finale di questa stagione e, presumibilmente, neanche per la stagione seguente. Il Manchester United, infatti, per cedere a titolo definitivo il cartellino del difensore inglese, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, chiede 25 milioni di euro, disponibile a scendere al massimo sui 20. La Roma, invece, non supera la sua proposta iniziale di 14 milioni di euro.

A queste condizioni, l’affare non si chiuderà ed è da escludere anche il rinnovo del prestito. Dunque, si fa sempre più spazio l’idea che la Roma rinunci a Smalling per andare a chiudere, invece, l’arrivo di Jan Vertonghen, classe 1987, difensore centrale belga che nei giorni scorsi si è svincolato dal Tottenham. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

