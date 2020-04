Calciomercato Roma – Schick resta al Lipsia? Il punto della situazione | News

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo la fallimentare esperienza in giallorosso, Patrik Schick, classe 1996, attaccante ceco, si è rilanciato in grande stile in Germania, al RB Lipsia, sotto la guida tecnica di Julian Nagelsmann.

L’attaccante, ex Sampdoria e Sparta Praga, ha segnato 7 gol in 19 gare, convincendo tutti a suon di belle prestazioni e dimostrando di sapersi integrare alla perfezione, in attacco, con la stella dei ‘Tori Rossi‘, Timo Werner.

Il RB Lipsia, che nello scorso mese di agosto ha prelevato Schick in prestito oneroso (3,5 milioni di euro più 500mila euro di bonus) con diritto di riscatto fissato a 29 milioni di euro, vorrebbe dunque trattenere l’attaccante in Bundesliga e, a tal proposito, il suo agente, Pavel Paska, parlerà con il club della ‘Red Bull‘ nei prossimi giorni.

La strategia del RB Lipsia, però, rischia di ‘danneggiare’ la Roma. I tedeschi, infatti, vorrebbero far scadere l’opzione per il diritto di acquisto del cartellino a titolo definitivo per poi rinegoziare con i giallorossi i termini di un nuovo accordo, a cifre più basse.

Tutto questo facendo leva sulla volontà di Schick, che a Roma non vuole tornare.