Calciomercato Roma – Che scambio per arrivare a Milik! | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Edin Dzeko, centravanti della Roma, potrebbe finire alla Juventus in questa sessione di calciomercato. Con il bosniaco a Torino, la Roma avrebbe poi bisogno di un degno sostituto. Il club giallorosso lo avrebbe individuato in Arkadiusz Milik.

Classe 1994, bomber polacco del Napoli ed autore di 48 gol in 122 gare in quattro stagioni in Campania, Milik è sotto contratto con il club di Aurelio De Laurentiis soltanto fino al 30 giugno 2021. Nonostante ciò, per lasciarlo andare via, il Presidente del sodalizio campano chiede non meno di 40 milioni di euro.

La Roma, che sta cercando di operare una revisione dei costi al fine di rientrare del passivo di bilancio, non è disposta ad investire tale cifra. I giallorossi di Dan Friedkin, però, vorrebbero comunque arrivare all’ex centravanti dell’Ajax puntando su un maxi scambio che potrebbe accontentare anche il Napoli di Gennaro Gattuso.

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la Roma acquisterebbe Nikola Maksimović, difensore centrale serbo, e, appunto, Milik, in cambio dei cartellini di Jordan Veretout, Alessio Riccardi e Cengiz Ünder. Possibile che Veretout non faccia però parte della trattativa poiché è un punto fermo della squadra di Paulo Fonseca.

Così fosse, la Roma per Maksimović e Milik darebbe Riccardi, Ünder e 30 milioni di euro al Napoli. Tra Milik e la Roma, al momento, ci sono 500mila euro di distanza tra la domanda dell'attaccante polacco (5 milioni di euro netti l'anno di ingaggio) e l'offerta del club capitolino (4,5).