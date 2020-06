Calciomercato Roma – Scambio Kluivert-Mkhitaryan? Le ultime | News

CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, la priorità della Roma, sul mercato, è quella di sfoltire una rosa extralarge, cercando di piazzare gli esuberi al miglior offerente al fine di poter confermare, per la stagione 2020-2021, il difensore inglese Chris Smalling ed il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, attualmente in prestito nella Capitale.

Per quanto riguarda Mkhitaryan, nello specifico, resta in piedi l’idea di uno scambio con Justin Kluivert: entrambi sono assistiti da Mino Raiola il quale, per ‘calciomercato.it‘, ha lavorato su questa pista anche nelle ultime ore. Mkhitaryan, il cui cartellino appartiene all’Arsenal, piace al manager basco dei ‘Gunners‘, Mikel Arteta, e non è detto che, in estate, non faccia ritorno a Londra.

La Roma, però, non intende mollarlo: l’obiettivo della società giallorossa è quello di fare in modo che la valutazione di Mkhitaryan, classe 1989, sia di gran lunga inferiore a quella di Kluivert, classe 1999. Così facendo, oltre a confermare l’armeno in squadra, i giallorossi otterrebbero dall’Arsenal anche del contante di vitale importanza per le casse del club. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>