Calciomercato Roma – Riscatto Smalling: ecco la situazione | News

CALCIOMERCATO ROMA – La scorsa estate Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, alla ricerca di un forte difensore centrale per blindare la retroguardia di Paulo Fonseca, era riuscito a piazzare un colpo a sensazione senza aprire troppo il portafoglio.

A Trigoria, infatti, è arrivato Chris Smalling, classe 1989, colosso del Manchester United, giocatore di notevole esperienza internazionale e prestanza fisica, in prestito oneroso, per 3 milioni di euro, fino al 30 giugno 2020. L’ex calciatore della Nazionale inglese si è ambientato molto bene a Roma risultando insostituibile.

28 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con 2 gol e un assist all’attivo per Smalling, in grado di scalzare il ‘Comandante‘ Federico Fazio dal ruolo di titolare della difesa della Roma. Le prestazioni convincenti offerte in giallorosso hanno convinto la Roma ad alzare il telefono, chiamare i ‘Red Devils‘ e cominciare a parlare dell’eventuale riscatto del numero 6.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, però, il Manchester United, però, non intende fare sconti alla Roma. Per cederle Smalling, sotto contratto con il club inglese fino al 30 giugno 2022, chiede 20 milioni di euro. Il Manchester United ha concesso alla Roma il placet per tenere Smalling in giallorosso fino alla fine della stagione 2019-2020 in Italia (sempre ammesso che il campionato riprenda …), quindi ben oltre la data fissata per la scadenza del periodo di prestito.

Qualora, però, la Roma voglia trattenerlo, dovrà versare quanto richiesto dagli inglesi. Eventualità, questa, che al momento appare sempre più remota … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>