Calciomercato Roma – Raiola si muove per Kean. E per la fascia … | News

CALCIOMERCATO ROMA – In attesa di qualche novità sul fronte societario, dove la trattativa per la cessione del club da James Pallotta a Dan Friedkin sembra essere in fase di stallo, la Roma si muove sul mercato alla ricerca di qualche elemento che, nella prossima stagione, possa fare al caso del tecnico lusitano Paulo Fonseca.

In particolare, i giallorossi cercano un attaccante che possa giocare sia al fianco sia al posto, eventualmente, del bosniaco Edin Dzeko. La scelta sembra essere ricaduta su Moise Kean, classe 2000, centravanti italiano in forza all’Everton, autore di una stagione in chiaroscuro, finora, con un solo gol in Premier League.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Mino Raiola, agente di Kean, è al lavoro per convincere i ‘Toffees‘ a lasciar partire il suo assistito verso la Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto a 20-22 milioni di euro. Lo spagnolo Pedro Rodríguez (Chelsea) ed il brasiliano Tetê (Shakhtar Donetsk) le alternative a Kean.

Per la fascia, poi, nel ruolo di terzino destro, la Roma avrebbe puntato Gonzalo Montiel, classe 1997, difensore argentino di proprietà del River Plate e valutato circa 10 milioni di euro.