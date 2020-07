Calciomercato Roma – Quasi tutto fatto per Smalling: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Come noto Chris Smalling, classe 1989, difensore centrale inglese, si trova attualmente in prestito alla Roma dal Manchester United. Il giocatore, la scorsa estate, si era trasferito in prestito secco in giallorosso ed ora, al termine di una stagione molto ben giocata dal ragazzo, il club capitolino vorrebbe riscattarne il cartellino.

Secondo quanto riferito da ‘Il Romanista‘, la trattativa, che era stata inizialmente impostata sulla base di un nuovo prestito, ora sta procedendo spedita, con l’intermediazione di Jozo Palac, per un trasferimento di Smalling alla Roma a titolo definitivo. I giallorossi dovrebbero versare ai ‘Red Devils‘ una cifra compresa tra i 12 ed i 15 milioni di euro ed il calciatore, che ha sempre dichiarato di trovarsi bene nella Capitale, firmerà un contratto di tre stagioni, fino al 30 giugno 2023, con opzione su una quarta stagione.

Ci sono buone possibilità, quindi, che il Manchester United conceda alla Roma di avere Smalling a disposizione anche dal 3 agosto in poi, per le fasi finali dell’Europa League, nonostante ci sia il rischio che le due squadre si ritrovino opposte nel cammino europeo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>