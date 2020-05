Calciomercato Roma – Proposta ufficiale per Pedro: i dettagli | News

CALCIOMERCATO ROMA – Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, comincia già a pensare alla squadra del futuro e, dopo aver ricevuto il benestare dal tecnico portoghese, Paulo Fonseca, ha avviato una trattativa per portare nella Capitale l’esterno offensivo spagnolo Pedro Rodríguez.

Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola ricordando come Pedro, classe 1987, ex Barcellona ed a Londra dal 2015, possa accordarsi con qualsiasi squadra a parametro zero giacché non rinnoverà il contratto in scadenza con i ‘Blues‘ presieduti da Roman Abramovic e guidati da Frank Lampard.

Pedro, oggetto del desiderio della Roma e di molte squadre in Inghilterra, Spagna e Stati Uniti d’America, vorrebbe restare a giocare in un calcio competitivo ed in una squadra attrezzata per vincere qualcosa. Petrachi, dal canto suo, gli ha avanzato una proposta significativa: contratto di due anni, fino al 30 giugno 2022, per un ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione.

I giallorossi, ora, aspettano la risposta dell'attaccante nativo di Santa Cruz de Tenerife: riusciranno a mettere le mani sull'obiettivo Pedro?