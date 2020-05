Calciomercato Roma – Pellegrini via in saldo? Ecco i motivi | News

CALCIOMERCATO ROMA – Lorenzo Pellegrini, classe 1996, centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana, è un punto di forza della squadra allenata da Paulo Fonseca. Eppure, in estate, il numero 7 giallorosso potrebbe lasciare la Capitale ad una cifra quasi irrisoria.

Pellegrini è sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2022, ma nell’accordo con la società romana è inserita una clausola rescissoria che, a Trigoria, stanno cercando di togliere da mesi, senza però mai trovare un’intesa con l’agente del calciatore, Giampiero Pocetta.

La clausola di Pellegrini, come ricordato da ‘calciomercato.com‘, è di 30 milioni di euro ed è pagabile in due anni. Una cifra alla portata di tantissimi club, anche in rapporto al valore, molto elevato, del calciatore capitolino. Prendere Pellegrini, oggi, vorrebbe dire pagare subito 15 milioni di euro e i restanti 15 nell’estate 2021.

Giocoforza, sul calciatore si sono fiondati tanti club: dapprima, la Roma, che punta al rinnovo, li ha respinti. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare e Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha già fiutato l’affare. Da tempo grande estimatore di Pellegrini, al punto che avrebbe voluto portarlo al Milan, ora il brasiliano si muove per offrirgli le chiavi di Parigi.

Qualora, dunque, la Roma non compiesse uno sforzo importante, e non rinnovasse il contratto di Pellegrini, il PSG sarebbe lì, pronto, per portare il calciatore nella Ligue 1 francese ad un prezzo più che abbordabile. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>