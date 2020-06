Calciomercato Roma – Pedro primo colpo giallorosso: i dettagli | News

CALCIOMERCATO ROMA – In attesa di capire se James Pallotta, Presidente della Roma, troverà una nuova intesa con Dan Friedkin per la cessione della società, il club giallorosso inizia a muoversi per rinforzare la squadra di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola è fatta per il primo colpo della Roma 2020-2021: si tratta dello spagnolo Pedro Rodríguez, classe 1987, esterno offensivo ex Barcellona che, dopo cinque stagioni, lascerà il Chelsea a parametro zero.

Pedro, che era stato seguito e corteggiato anche da Lazio, Juventus e da molti club stranieri, firmerà con i giallorossi un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, con opzione sulla terza stagione. L’ingaggio sarà di 3,5 milioni di euro netti l’anno, grazie al decreto governativo post-coronavirus che consente, a chi viene in Italia per almeno due anni, di vedere la tassazione non sul totale del proprio reddito, ma solo sul 30%.

Pedro, quindi, sarà il primo acquisto della nuova Roma: elemento perfetto per il 4-2-3-1 giallorosso, di comprovata forza, esperienza ed affidabilità tecnica.