Calciomercato Roma – Pedro, giallorossi in vantaggio sulle rivali | News

CALCIOMERCATO ROMA – Al termine di questa stagione Pedro Rodríguez, esterno offensivo spagnolo, classe 1987, lascerà il Chelsea, club in cui milita dalla stagione 2015-2016, a parametro zero perché non intende rinnovare il proprio contratto con i ‘Blues‘ di Roman Abramovic.

Pedro, attaccante esterno di caratura internazionale, di fama mondiale e un vincente nato (in particolare nel suo periodo al Barcellona), ha tante offerte per il prosieguo della sua carriera: piace in Arabia Saudita, all’Al-Sadd, squadra allenata dall’ex compagni di squadra in blaugrana, Xavi, ma non soltanto.

Lo vorrebbero anche nella Major League Soccer (MLS) statunitense ma in Europa ha soprattutto nella Lazio un’estimatrice: Claudio Lotito, Presidente biancoceleste, vorrebbe mettere sul piatto del calciatore iberico un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, da 3 milioni di euro netti a stagione.

Pedro avrebbe la possibilità di tornare nella Liga, dove lo cerca il Betis ma, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, sarebbe la Roma di Paulo Fonseca che, al momento, si troverebbe in vantaggio sulle rivali. La Roma, infatti, aveva già provato a prendere Pedro a gennaio, ma il Chelsea non aveva voluto fare sconti sul cartellino.

I giallorossi avevano addirittura già parlato con Pedro. Poi, però, non se n’è fatto più nulla ed i capitolini avevano virato su Carles Pérez. In estate, l’affare Pedro-Roma sembra destinato a riprendere quota ed il nativo di Santa Cruz de Tenerife sarà chiamato ad una scelta: sceglierà i colori della ‘Magica‘? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS DEL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>