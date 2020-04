Calciomercato Roma – Paulo Fonseca vuole i talenti dello Shakhtar | News

CALCIOMERCATO ROMA – Quando, nell’estate 2019, il tecnico portoghese Paulo Fonseca è arrivato a Roma si era subito affrettato a dire: “Conosco i giocatori dello Shakhtar, mi piacerebbe contare su un paio di loro”.

Fonseca, infatti, ha allenato la compagine neroarancio per tre stagioni, vincendo tre titoli di Campione d’Ucraina e lanciando tanti talenti che, oggi, potrebbero davvero fare al caso della formazione giallorossa.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in cima alla lista della spesa della Roma, per gli acquisti in casa Shakhtar Donetsk, ci sarebbero Marcos Antonio e Tetê, entrambi brasiliani, entrambi del 2000.

Il primo è un regista e costa tra i 7 e gli 8 milioni di euro; il secondo è un esterno offensivo che, però, è più tecnico e costoso: il valore si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Sarebbero elementi perfetti per il 4-2-3-1 dell’allenatore lusitano.

Attenzione, però, perché non vanno dimenticati anche i nomi di Taison Freda, trequartista classe 1988, e Viktor Kovalenko, centrocampista classe 1996, per cui la Roma si è già interessata nel recente passato.