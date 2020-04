Calciomercato Roma – Paulo Fonseca consiglia Kovalenko | News

CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Paulo Fonseca, tecnico portoghese della Roma, avrebbe consigliato al suo attuale club un calciatore che ha allenato allo Shakhtar Donetsk, squadra che ha diretto dal 2016 al 2019.

Si tratta di Viktor Kovalenko, classe 1996, che nella passata stagione Paulo Fonseca aveva schierato ben 37 volte, durante le quali il duttile centrocampista ucraino, abile a giocare tanto da mediano, quanto da trequartista e da mezzala destra, aveva segnato 7 reti. Kovalenko, comunque, ha bisogno di compiere uno step successivo nella sua carriera, dimostrando di essere in grado di poter incidere anche nelle coppe europee.

Per la Roma si tratterebbe di una ghiotta occasione: il contratto di Kovalenko con lo Shakhtar Donetsk, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno 2020 e, pertanto, potrebbe giungere nella Capitale a costo zero. Un investimento 'low cost', mirato e di prospettiva per i giallorossi?