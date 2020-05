VIDEO ROMA – Javier Pastore, dopo essere esploso con la maglia del Palermo, si è trasferito al Psg, squadra in cui ha militato dal 2011 al 2018. Da qui il trasferimento alla Roma, un’avventura con molte ombre e poche luci per l’argentino, che però non ha dubbi sul suo futuro: “Voglio restare, Fonseca e il club credono molto su di me, ma...”. Ecco le sue parole in diretta Instagram.

