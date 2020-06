Calciomercato Roma – Pastore, futuro in MLS? La situazione | News

CALCIOMERCATO ROMA – Giunto alla Roma nell’estate 2018, proveniente dal PSG per 25 milioni di euro, il fantasista Javier Pastore, ex Palermo, non ha mai convinto finora in maglia giallorossa.

Poche presenze, appena 30, in due stagioni; pochissimi gol, soltanto 4, sebbene tra questi vi abbia incastonato due gemme (bellissimi colpi di tacco) e, soprattutto, tanti, troppi infortuni muscolari che non gli hanno mai permesso di essere continuo.

Recentemente, in una diretta su ‘Instagram‘, Pastore, sotto contratto con il club capitolino fino al 30 giugno 2023, ha dichiarato di voler rimanere a Roma. Ha però aggiunto anche che, in estate, i giallorossi dovranno probabilmente vendere per risanare il bilancio in forte rosso.

Motivo per cui potrebbe essere proprio lui, che percepisce dal Presidente James Pallotta ben 4,5 milioni di euro netti a stagione, uno dei primi a levare le tende. Il suo futuro potrebbe essere nella Major League Soccer statunitense, laddove potrebbe guadagnare bene giocando in un calcio dai ritmi più bassi e con meno competitività.

Pastore piace a molte squadre in MLS: piace ai Los Angeles Galaxy del coach suo connazionale, Guillermo Barros Schelotto, nonché ai Seattle Sounders. Sembra che sia stata proprio la Roma ad offrire il 'Flaco' alle franchigie nord-americane …