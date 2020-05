Calciomercato Roma – Offerta per Kean: in vista uno scambio? | News

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma di Paulo Fonseca, in vista della prossima stagione, vuole un forte attaccante che sappia giocare come spalla del ‘totem’ bosniaco, Edin Dzeko, ma che, al contempo, possa anche sostituire l’esperto centravanti in caso di emergenza.

La scelta della società capitolina è ricaduta su Moise Kean, classe 2000, attaccante italiano dalla scorsa estate in forza all’Everton il quale, nel corso della sua prima annata in Inghilterra dopo gli esordi nel grande calcio nella fila della Juventus, non ha trovato grande spazio né troppa fortuna.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come la Roma voglia provare a prendere Kean, assistito da Mino Raiola, con la formula del prestito di un anno, fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più bonus. Sul giocatore, lo ricordiamo, la Juventus ha il diritto di prelazione sul riacquisto del cartellino.

I 'Toffes' ci pensano ma, nel frattempo, ha evidenziato la 'rosea', hanno posato nuovamente il proprio sguardo su Cengiz Ünder, classe 1997, esterno offensivo turco che, da tempo, piace al manager del club inglese, Carlo Ancelotti. E se, alla fine, Kean arrivasse alla corte di Paulo Fonseca proprio nell'ambito di uno scambio con Ünder?