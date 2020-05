Calciomercato Roma – Obiettivo Urzi, occhio a Inter e Fiorentina | News

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma ha messo nel mirino Agustin Urzi, esterno offensivo classe 2000 di proprietà del Banfield. Considerato uno dei talenti più cristallini in Argentina, è seguito da diverso tempo da Gianluca Petrachi, che però non è l’unico ad averlo notato. Su Urzi ci sono infatti anche Inter e Fiorentina, che possono rappresentare una vera e propria concorrenza. Ovviamente sorride il Banfield, che ha il gioiello sotto contratto fino al 2023 e soprattutto è forte di una clausola rescissoria da 25 milioni, dalla quale non si smuoverà.

Petrachi, comunque, non è particolarmente spaventato da viola e nerazzurri. In realtà teme più che altro l’inserimento in trattativa di qualche squadra spagnola, che avrebbe maggior gradimento da parte di Urzi. La trattativa è gestita da uomini di Jorge Mendes, da sempre vicino alla Liga, e che invece sta favorendo la Lazio in un’altra trattativa. Non a caso ha attirato l’attenzione di Atletico Madrid e Valencia. Occhio infine anche al Benfica e al Wolverhampton. Insomma, tutti sognano Urzi e se Petrachi vorrà aggiudicarselo dovrà giocare d’anticipo. Importanti novità su Lautaro Martinez, LEGGI LA NOTIZIA >>>

