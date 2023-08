Calciomercato Roma – Le soluzioni tattiche con Lukaku in campo | VIDEO

Romelu Lukaku è vicino a diventare un colpo della Roma in questo calciomercato estivo. Ecco come potrebbero giocare i giallorossi con lui

Romelu Lukaku, classe 1993, centravanti belga con un passato nell'Inter, è ad un passo dal diventare un colpo della Roma in questo calciomercato estivo. Affare in dirittura d'arrivo con la formula del prestito secco oneroso e ingaggio pagato dai capitolini. Ecco come potrebbero giocare i giallorossi di José Mourinho con 'Big Rom' in campo nel video della redazione di 'GazzettaTV'