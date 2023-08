Lukaku alla Roma: Inter, Dumfries risponde così in tv | VIDEO

Romelu Lukaku, ex Inter, diventerà ufficialmente della Roma nelle prossime ore. Denzel Dumfries ha commentato così in tv la situazione

Nelle prossime ore Romelu Lukaku, ex centravanti dell'Inter, si trasferirà ufficialmente in prestito dal Chelsea alla Roma. Al termine della partita vinta 0-2 a Cagliari, quindi, Denzel Dumfries, ex compagno di squadra del centravanti belga, ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la situazione: "Contento per lui, può segnare contro tutti ma non contro l'Inter!" Nel video le parole dell'esterno nerazzurro