Roma, Lukaku con Dybala? Il tifo giallorosso sogna sui social | VIDEO

Romelu Lukaku, classe 1993, sta per diventare il nuovo centravanti della Roma. Il belga, ex Inter, potrebbe formare una coppia d'attacco davvero atomica con la 'Joya' Paulo Dybala! Sui social i tifosi giallorossi sono entusiasti per il suo imminente arrivo: meme e commenti più divertenti nel video della redazione di 'GazzettaTV'