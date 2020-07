Calciomercato Roma – Le ultime sul futuro di Lorenzo Pellegrini | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il bilancio della Roma, come noto, è in profondo rosso ed il club capitolino, al termine dell’attuale stagione, dovrà cercare di rientrare un po’ del passivo mettendo sul mercato qualche calciatore importante. Tra questi, però, non dovrebbe esserci Lorenzo Pellegrini.

Pellegrini è uno dei punti di forza della Roma di Paulo Fonseca. Finora, in stagione, ha collezionato 29 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, messo a segno 3 gol ma, soprattutto, iscrivendo a referto ben 12 assist per i compagni.

Calciatore fondamentale nell’economia del gioco giallorosso, per Pellegrini la Roma prevede di rinnovargli al più presto il contratto. Quello attuale, infatti, scadrà il 30 giugno 2022 e, come si ricorderà, al suo interno è prevista una clausola di rescissione molto bassa, 30 milioni di euro, pagabile, per giunta, in due rate da 15 milioni di euro l’una.

Condizioni economiche molto favorevoli, per esempio, per un club come il PSG che ormai da tempo segue il numero 7 giallorosso. Guido Fienga, CEO della società presieduta da James Pallotta, vuole proporgli un adeguamento fino al 30 giugno 2025, con ingaggio ritoccato verso l’alto ed eliminazione della clausola rescissoria dal nuovo accordo.

La volontà di Pellegrini, romano e romanista, è quella di restare nella Capitale e, pertanto, non dovrebbero esserci troppe difficoltà nel trovare un'intesa definitiva nel giro di poco tempo.