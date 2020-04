Calciomercato Roma – Karsdorp ‘rischia’ di tornare: le ultime | News

CALCIOMERCATO ROMA – Rick Karsdorp, classe 1995, terzino destro olandese, era arrivato a Roma nell’estate 2017, portato nella Capitale dal direttore sportivo Frederic Massara, oggi al Milan, con i crismi del grande colpo di calciomercato. Pagato 15 milioni di euro più altri 5 milioni di euro di bonus al Feyenoord, avrebbe dovuto governare la fascia giallorossa per tante stagioni.

Invece Karsdorp nei due anni nella Capitale è stato sfortunatissimo: una sola presenza nella prima stagione, 11 nella seconda. Nel mezzo, una rottura del legamento crociato del ginocchio e tanti altri infortuni traumatici e muscolari che, di fatto, hanno convinto la Roma, la scorsa estate, a rispedirlo a Rotterdam con la formula del prestito, sperando che, in Olanda, potesse tornare a giocare con continuità, rilanciandosi a buoni livelli.

Karsdorp, nella sua stagione con i biancorossi prima dello stop al calcio giocato per via del coronavirus, aveva totalizzato 24 gare in tutte le competizioni segnando 2 gol e fornendo 5 assist. Tornato, dunque, a livelli più che buoni. La Roma, però, sperava nel riscatto da parte del Feyenoord per poter contabilizzare a bilancio qualche soldo in più. Invece, secondo quanto risulta alla stampa olandese, il club di Rotterdam non ha i soldi per trattenere Karsdorp.

Il quale, adesso, ‘rischia’ di rientrare a Roma in estate, causando un problema in più a Paulo Fonseca, che ha sovrabbondanza di giocatori in quel ruolo. Per non fare minusvalenza in bilancio, la Roma dovrebbe vendere Karsdorp a non meno di 6,7 milioni di euro. Ci sarà qualcuno disposto a sborsare quella cifra? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

