Calciomercato Roma – Kalinic ora può restare: le condizioni | News

CALCIOMERCATO ROMA – Incredibile, ma vero. Nikola Kalinic, classe 1988, centravanti croato passato anche per il Milan nella stagione 2017-2018 (realizzò appena 6 reti in rossonero a fronte di una spesa di quasi 25 milioni di euro, n.d.r.), potrebbe persino restare alla Roma l’anno venturo.

L’estate scorsa Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, aveva prelevato Kalinic in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro dagli spagnoli dell’Atlético Madrid. Il calciatore, reduce da un’annata fallimentare in Spagna, aveva visto Roma come l’occasione del riscatto.

Eppure, nella prima parte di stagione, Kalinic è stato piuttosto deludente: appena 498′ in campo suddivisi nell’arco di 13 gare tra campionato e coppe, con soltanto 2 gol all’attivo, segnati, per giunta, immediatamente prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, alla ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari.

Il riscatto da parte della Roma sembrava un'utopia. Invece, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Kalinic adesso può rimanere nella Capitale. A patto, però, che da qui a fine stagione segni almeno altri 7-8 gol e che, soprattutto, dall'anno prossimo si riduca sensibilmente l'ingaggio di 3 milioni di euro netti l'anno.