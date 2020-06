Calciomercato Roma – Il RB Lipsia tira sul prezzo per Schick: il punto | News

CALCIOMERCATO ROMA – La scorsa estate la Roma ha ceduto in prestito oneroso (3,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 29 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League, l’attaccante ceco Patrik Schick, classe 1996, ai tedeschi del RB Lipsia.

Schick, maggiore investimento della Roma di James Pallotta (pagato 42 milioni di euro nell’estate 2017), ha giocato molto bene sin da quando è arrivato in Germania, alla corte di Julian Nagelsmann: con 9 gol e 3 assist in 22 gare con la maglia del RB Lipsia, infatti, Schick ha convinto tutti, allenatore incluso, e vorrebbe proseguire la sua avventura all’estero.

Nagelsmann sarebbe d’accordo e lui non ha alcuna intenzione di tornare nella Capitale. Proprio su questo, secondo ‘calciomercato.com‘, il RB Lipsia sta provando a forzare la mano con la Roma per ottenere uno sconto ai fini del riscatto definitivo del cartellino dell’ex Sampdoria.

Il club tedesco vorrebbe pagarlo massimo 20 milioni di euro, a fronte dei 29 inizialmente pattuiti. La Roma, a questo punto, potrebbe però cambiare strategia, riprenderselo e cederlo, magari, in Premier League, dove piace all’Everton di Carlo Ancelotti, per almeno 30 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>