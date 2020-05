Calciomercato Roma – Giallorossi in crisi: Veretout in vendita | News

CALCIOMERCATO ROMA – Saltata, per ora, la cessione del club all’imprenditore Dan Friedkin, per la Roma si preannunciano tempi duri. La trimestrale ha fatto registrare perdite importanti ed un indebitamento, netto, di 278 milioni di euro che, giocoforza, costringerà la società giallorossa, ancora nelle mani dell’italo-americano James Pallotta, a qualche rinuncia dolorosa.

Finiscono, pertanto, sul mercato le stelle Lorenzo Pellegrini, classe 1996, che ha nel suo contratto una clausola rescissoria di 30 milioni di euro pagabili in due anni ed anche Nicolò Zaniolo, classe 1999, baby prodigio della formazione del tecnico portoghese Paulo Fonseca. Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, però, pone anche l’accento su un’altra, possibile partenza dai giallorossi. Arrivato appena un anno fa, eppure Jordan Veretout è già sul mercato.

Veretout, classe 1993, acquistato per 16 milioni di euro più 2 milioni di bonus dalla Fiorentina, in una sfida di mercato che ha visto i giallorossi prevalere su Milan e Napoli, potrebbe essere ceduto proprio al club partenopeo che, in estate, dovrà trovare un sostituto di Allan, destinato al PSG. Con Veretout, gli azzurri tapperebbero la falla in mezzo al campo e la Roma incasserebbe una plusvalenza importante per dare ossigeno ai propri conti.