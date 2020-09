VIDEO MERCATO ROMA – Dopo il prestito al Valencia, Alessandro Florenzi giocherà di nuovo all’estero. E’ ufficiale infatti il suo passaggio al Psg, che ha pagato 500 mila euro di prestito oneroso alla Roma e può contare su un diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Ecco come il club ha deciso di presentarlo. Prime parole in francese per il classe 1991: promosso?

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>