Calciomercato Roma – Ecco l’offerta giallorossa per tenere Smalling | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La scorsa estate, con un’operazione conclusa proprio nelle ultime ore del calciomercato estivo, la Roma prelevò dal Manchester United il difensore inglese Chris Smalling, classe 1989: le due società, che inizialmente si erano accordate per un prestito con diritto di riscatto, ‘virarono’ poi sulla formula del prestito secco per via del poco tempo rimasto per concludere l’affare.

La promessa, logicamente, era quella di rivedersi per definire poi le modalità del trasferimento di Smalling alla Roma a titolo definitivo nei mesi seguenti. Finora, però, i negoziati tra le parti non hanno sortito l’effetto sperato, perché i giallorossi, che hanno avuto in Smalling un loro punto di forza in questa stagione (32 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con 2 gol ed un assist all’attivo), hanno offerto 15 milioni di euro per riscattarne il cartellino, a fronte di una richiesta di 25 da parte dei ‘Red Devils‘.

In questi giorni, dopo aver prolungato il contratto di prestito di Smalling fino al 2 agosto (disputerà, quindi, il campionato con la Roma, ma non prenderà parte all’Europa League poiché sarà costretto a tornare al Manchester United …), le società si sono riparlate e la Roma ha avanzato, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, una nuova offerta per trattenere Smalling nella Capitale: 3 milioni di euro per un’altra stagione di prestito, con obbligo di riscatto, nell’estate 2021, fissato a 14 milioni di euro.

Condizioni, queste, che i 'Red Devils' potrebbero accettare.