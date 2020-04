Calciomercato Roma – Ecco la lista della spesa di Paulo Fonseca | News

CALCIOMERCATO ROMA – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come Paulo Fonseca, tecnico portoghese della Roma, abbia già le idee chiare sui calciatori che vorrebbe avere a disposizione nella fila della squadra giallorossa nella stagione 2020-2021.

Innanzitutto, Paulo Fonseca chiede la conferma in difesa di Chris Smalling, al quale vorrebbe affidare le chiavi della retroguardia insieme a Gianluca Mancini ed a Roger Ibañez. Anche Davide Zappacosta, attualmente in prestito dal Chelsea, dovrebbe restare in giallorosso.

Per la difesa, secondo il ‘CorSport‘ sarebbe in arrivo il terzino sinistro brasiliano Carlos Augusto, di proprietà del Corinthians, per 5 milioni di euro, che sostituirebbe Leonardo Spinazzola, non così poi sicuro, poi, di restare nella Capitale anche nella prossima stagione sportiva.

A centrocampo, la dirigenza ha rassicurato Paulo Fonseca sulle conferme dei gioielli Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini: l’allenatore lusitano punterà, quindi, sul rientro di Davide Frattesi e sul giovane Ryan Gravenberch, che la Roma intende prelevare dall’Ajax per assicurarsi un talento di ottime prospettive.

In attacco, la Roma valuta se affondare il colpo su uno svincolato di lusso tra Mario Götze (Borussia Dortmund) e Pedro Rodríguez (Chelsea), i quali, però, hanno un ingaggio molto alto. Resteranno lo spagnolo Carles Pérez e l’olandese Justin Kluivert mentre è possibile la partenza del turco Cengiz Ünder. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

