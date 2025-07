Calciomercato Roma, ecco Ferguson: il bomber che ricorda Vieri | VIDEO

Evan Ferguson è il nuovo attaccante della Roma: arriva in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni dal Brighton in questo calciomercato

Evan Ferguson è il nuovo attaccante della Roma. Il centravanti ventenne ex Brighton diventa il primo irlandese nella storia del club giallorosso. Un tempo valeva 100 milioni di euro, arriva in questo calciomercato estivo nella Capitale per 40. Scopriamo chi è e come potrebbe giocare nella Roma di Gian Piero Gasperini