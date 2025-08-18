Calciomercato Roma, ecco come giocherà con Bailey e Sancho | VIDEO

La Roma è vicina a piazzare due colpi di calciomercato, ovvero Leon Bailey e Jadon Sancho: ecco come potrebbe schierarli in campo. Il video

Il calciomercato della Roma sta per arricchirsi di due colpi sulla trequarti: il primo è Leon Bailey. L’affare con l’Aston Villa per l’attaccante classe 1997 è ormai definito: prestito oneroso di poco superiore ai 2 milioni di euro e diritto di riscatto a 23. Il suo arrivo a Roma è previsto per lunedì. Intanto il Manchester United ha già accettato l’offerta da 23 milioni di euro della Roma per Jadon Sancho e anche il giocatore ha messo i giallorossi in cima alla lista. Mancano i dettagli relativi ai bonus e alle commissioni ai suoi agenti. Ma come giocherà la squadra di Gian Piero Gasperini, che oggi in rosa ha già Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Matías Soulé e Tommaso Baldanzi? Il video di 'GazzettaTV'