Calciomercato Roma – Dzeko tentato dalla ‘Vecchia Signora’ | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sono ore calde, queste, per conoscere il futuro di Edin Dzeko, classe 1986, bomber bosniaco della Roma di Paulo Fonseca.

Tra oggi e domani, infatti, il cannoniere giallorosso incontrerà il CEO della Roma, Guido Fienga, per stabilire cosa farà nella stagione 2020-2021.

Su Dzeko è costante il pressing della Juventus (l’Inter, al momento, sembra essersi un po’ defilata …) ed il calciatore sarebbe molto tentato dalla proposta del club bianconero.

Secondo quanto riferito, comunque, da ‘calciomercato.it’, la moglie di Dzeko, Amira, in dolce attesa di una bambina, vorrebbe che il marito continuasse a giocare nella Capitale.

Si vedrà nelle prossime ore: la Roma, per l’eventuale cessione di Dzeko, chiede non meno di 15 milioni di euro. Eventuali sostituti al centravanti bosniaco? Arkadiusz Milik del Napoli o Krzysztof Piatek dell’Hertha Berlino.

Per la Juventus, qualora saltasse la trattativa per Dzeko, le alternative rispondono al nome di Raúl Jiménez (Wolverhampton), Alexandre Lacazette (Arsenal) e dello stesso Milik.

Nell’ultima stagione, in giallorosso, Dzeko ha segnato 19 gol e fornito 14 assist in 43 partite tra Serie A ed Europa League. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>