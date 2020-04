Calciomercato Roma – Dzeko può partire: la strategia giallorossa | News

CALCIOMERCATO ROMA – Edin Dzeko, classe 1986, è il bomber indiscusso della Roma: da quando è arrivato nella Capitale, estate 2015, portato dall’allora direttore sportivo Walter Sabatini per 15 milioni di euro totali tra costi di prestito iniziale e riscatto, il centravanti bosniaco ha realizzato 102 gol in 212 gare con i giallorossi.

L’amore tra Dzeko e la Roma è divenuto quasi viscerale e lui vorrebbe concludere la propria carriera in Italia, per poi dividersi, nel post-carriera, tra Roma e Sarajevo con la sua famiglia. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, però, la Roma vuole abbassare il monte ingaggi e, in primis, quello di Dzeko che, ad oggi, percepisce 5 milioni di euro netti a stagione.

La Roma è pronta a sottoporre a Dzeko tre idee: ridursi l’ingaggio del 15%, anche per dare un esempio ai compagni, per prolungare il proprio contratto in scadenza attualmente il 30 giugno 2022 oppure spalmare l’ingaggio attuale allungando la scadenza contrattuale al 30 giugno 2023 e, infine, terza opzione, concedergli il cartellino gratuitamente di modo che la società tolga dal bilancio qualcosa come 8,8 milioni di euro lordi di costi.

Ipotesi improbabile, questa, ma che, qualora andasse in porto, potrebbe vedere Dzeko andar via per, magari, raggiungere l’Inter, dove Antonio Conte lo aspetterebbe a braccia aperte, tornare in Premier League o sbarcare a Los Angeles, nella Major League Soccer staunitense. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>