Calciomercato Roma – Derby con la Lazio per Lovren | News

CALCIOMERCATO ROMA – In vista della prossima stagione sportiva la Roma ha ancora intenzione di pescare nella Premier League inglese per rinforzare il proprio organico.

Le recenti acquisizioni di Chris Smalling, giunto in prestito secco dal Manchester United, e di Henrikh Mkhitaryan, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal, hanno convinto il club giallorosso a puntare ancora sull’usato sicuro, e garantito, dai folli ritmi del massimo campionato britannico.

Oltre che un tentativo per Pedro Rodríguez, classe 1987, esterno offensivo spagnolo che lascerà il Chelsea a parametro zero, la Roma intende provarci anche per Dejan Lovren, classe 1989, difensore centrale croato attualmente in forza al Liverpool di Jürgen Klopp.

Su Lovren, trattato la scorsa estate, a lungo, anche dal Milan, i giallorossi vorrebbero spingere un po’ di più perché non hanno la certezza di poter trattenere in organico lo stesso Smalling. La formula sarebbe quella del prestito. Attenzione, però, perché tanto per Pedro quanto per Lovren il club capitolino dovrà vedersela con la concorrenza della Lazio.

La compagine di Simone Inzaghi, prossima a tornare in Champions League dopo varie stagioni, punta entrambi per puntellare la sua rosa.

