Calciomercato Roma – Dalla Spagna: sì di Pellegrini al Barcellona | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo aver concluso, con la Juventus, lo scambio tra Miralem Pjanić ed Arthur, il Barcellona sembra pronto a pescare un altro centrocampista nel campionato italiano.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘El Gol Digital‘, i blaugrana avrebbero messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini, classe 1996, centrocampista e vice capitano della Roma il cui contratto con il club capitolino scadrà il 30 giugno 2022.

Nel contratto di Pellegrini con la Roma, come noto, è inserita una clausola di rescissione di 30 milioni di euro pagabili in due anni che, di fatto, rende il calciatore appetibile a tanti top club d’Italia e d’Europa ad un prezzo molto accessibile in rapporto al suo valore.

In Spagna ritengono che Pellegrini abbia già dato il suo assenso di massima al trasferimento al Barcellona e che, adesso, aspetti soltanto che il Barça trovi un accordo con la Roma per il suo cartellino. I catalani, infatti, vorrebbero pagare non 30 bensì 40 milioni di euro per prenderlo, dilazionando, però, ulteriormente il pagamento.

Secondo quanto risulta, invece, a noi, Lorenzo Pellegrini ha intenzione di continuare a giocare per la Roma, club in cui è cresciuto, per la squadra per la quale fa il tifo ed è pronto a mettersi al tavolo con la società per prolungare il suo contratto, togliendo anche la clausola rescissoria. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

