Calciomercato Roma – Cristante alla Juventus? Ecco la contropartita | News

CALCIOMERCATO ROMA – Juventus e Roma, in questi giorni, si sono parlate molto per cercare di imbastire delle operazioni di mercato che possano fare comodo ad entrambe le società, tanto in termini tecnici quanto di bilancio. In particolare, infatti, le casse giallorosse hanno bisogno di una sistemata entro il prossimo 30 giugno.

Ecco perché si è tanto parlato della possibilità di un approdo di Nicolò Zaniolo alla Juventus in cambio di Federico Bernardeschi, ma anche della possibile cessione di Bryan Cristante ai bianconeri. Cristante, classe 1995, gioca nella Roma dall’estate 2018, quando fu acquistato dall’Atalanta.

Tra prestito oneroso iniziale, obbligo di riscatto (esercitato la scorsa estate) e bonus, il cartellino di Cristante, alla Roma, è costato 30 milioni di euro. Nei suoi due anni in giallorosso, ad onor del vero, non ha brillato o, quanto meno, non ha confermato quanto di ottimo l’ex rossonero aveva fatto vedere a Bergamo, sotto la direzione tecnica di Gian Piero Gasperini.

La Juventus, però, è convinta di riuscire a restituire Cristante agli antichi splendori e sarebbe pronta a prenderlo dalla Roma. Come? In un’operazione di scambio con Rolando Mandragora, classe 1997, regista e capitano della Nazionale Under 21 italiana, che i bianconeri riacquisteranno dall’Udinese, come previsto dagli accordi, per 26 milioni di euro.

Scambiando, poi, i cartellini di Cristante e Mandragora, con una valutazione sui 40 milioni di euro per entrambi, le due società realizzerebbero una bella plusvalenza ed avrebbero gli elementi tanto desiderati. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>