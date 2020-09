Calciomercato Roma – Occhi su Chiesa: duello con il Milan? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Federico Chiesa, classe 1997, è uno dei gioielli più ambiti sul mercato nazionale. L’esterno offensivo della Fiorentina è reduce da una stagione con 11 gol e 9 assist in 37 gare in maglia viola. Sotto contratto con il club presieduto da Rocco Commisso fino al 30 giugno 2022, Chiesa non vuole rinnovare.

Il numero 25 viola, forte della promessa presidenziale di dodici mesi fa, vuole cambiare aria. I club stranieri che si erano interessati a lui si sono defilati, consapevoli anche della volontà del ragazzo di restare in Italia. Juventus e Inter, al momento, hanno altri piani e, pertanto, sono due le società che, più di tutte, si stanno interessando al calciatore azzurro.

In pole position, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, c’è il Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli lo ha già allenato a Firenze e gradirebbe riaverlo a disposizione. Al Diavolo, tra l’altro, manca un calciatore con le sue caratteristiche sul versante destro dell’attacco.

Attenzione, però, perché anche la Roma sta seguendo con molto interesse l’evoluzione della vicenda Chiesa. La nuova proprietà giallorossa vuole rinforzare la squadra di Paulo Fonseca, con un occhio sempre al bilancio, con calciatori di talento, giovani e futuribili. Un po’ la linea adottata per il Milan dal fondo Elliott Management Corporation.

La sensazione è che Chiesa possa andare via a fine mese, e, in tal caso, Milan e Roma sono pronte a darsi battaglia. A patto, ovviamente, che Commisso scenda dalla sua richiesta, folle, di 70 milioni di euro per il cartellino del ragazzo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>