Calciomercato Roma – C’è l’offerta per Pedro: i dettagli | News

CALCIOMERCATO ROMA – Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, si sta già muovendo in vista della sessione estiva di calciomercato con l’obiettivo di regalare a Paulo Fonseca, tecnico portoghese, i rinforzi per la prossima stagione sportiva.

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico ‘Mirror‘, il D.S. della Roma ha individuato in Pedro Rodríguez, classe 1987, esterno offensivo spagnolo ex Barcellona e dal 2015 al Chelsea, il puntello ideale per la batteria di attaccanti idonei ad interpretare il 4-2-3-1 di Fonseca.

Pedro, così come il brasiliano Willian ed il francese Olivier Giroud, si svincolerà dai ‘Blues‘ a fine stagione e, pertanto, potrà trasferirsi nella Capitale a parametro zero. La Roma ha avviato concreti contatti con il calciatore iberico e presentato nelle scorse ore la sua offerta.

Si tratta di un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione, per due anni, che, nelle intenzioni della Roma, dovrebbe essere sufficiente a convincere Pedro a scegliere di concludere la sua carriera nella Serie A italiana anziché nella MLS statunitense.