Calciomercato Roma – Cambia la strategia del club per Smalling | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Tempo‘ oggi in edicola, ci sono delle novità per quanto concerne la situazione di Chris Smalling, classe 1989, difensore centrale inglese che la Roma ha in prestito dal Manchester United fino al termine di questa stagione.

La scorsa settimana, infatti, ci sono stati degli incontri tra Guido Fienga, CEO del club capitolino, e Jozo Palac, intermediario incaricato dalla società di James Pallotta di portare a termine la trattativa con i ‘Red Devils‘. Tali summit hanno portato ad un cambio di strategia da parte della Roma su Smalling.

Se, infatti, fin qui i capitolini hanno provato a trattenere il calciatore nella Capitale proponendo un’offerta di acquisto in prestito con obbligo di riscatto, adesso sembra che Roma e Manchester United stiano trattando sulla base del trasferimento a titolo definitivo di Smalling alla corte di Paulo Fonseca.

L'obiettivo è quello di soddisfare le richieste del Manchester United e del ragazzo, che vuole rimanere in Italia, abbassando, però, la richiesta di 20 milioni di euro da parte del club inglese. La Roma, oltretutto, vuole dilazionare in tre rate il pagamento del cartellino di Smalling.