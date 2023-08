Calciomercato Roma – Arriva Azmoun: gol e giocate migliori | VIDEO

La Roma sta prendendo Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen: l'attaccante iraniano, classe 1995, era stato accostato anche al Milan. Il video

La Roma di José Mourinho, dopo il rifiuto dell'Atalanta a cederle Duván Zapata in questa sessione di calciomercato, ha trovato il suo attaccante. I giallorossi, infatti, stanno prendendo Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen: il giocator iraniano, classe 1995, era stato accostato anche al Milan da recenti 'rumors' in Germania. In questo video gol e highlights di Azmoun con la maglia dello Zenit, in Russia