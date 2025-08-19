PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Roma, alla scoperta dell’obiettivo Fábio Silva | VIDEO

CALCIOMERCATO ROMA

Calciomercato Roma, alla scoperta dell’obiettivo Fábio Silva | VIDEO

desc img
Daniele Triolo
19 agosto

Fábio Silva, attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton, è un concreto obiettivo di calciomercato della Roma. Ecco la sua storia

