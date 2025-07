Calciomercato Roma, alla scoperta del nuovo acquisto El Aynaoui | VIDEO

Primo colpo di calciomercato per la Roma di Gian Piero Gasperini: dal RC Lens, per 25 milioni di euro bonus inclusi, ecco Neil El Aynaoui

La Roma piazza il primo colpo di calciomercato per Gian Piero Gasperini: arriva Neil El Aynaoui, 24 anni, dal Lens per 23 milioni di euro più 2 di bonus. Figlio dell’ex tennista Younes El Aynaoui, Neil è cresciuto in Francia scegliendo il calcio. È un centrocampista moderno, dinamico e tecnico, ideale per il gioco di Gasperini. Con lui, la Roma aggiunge qualità e intensità a centrocampo. Guarda il video di 'GazzettaTV' che lo presenta meglio