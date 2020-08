CALCIOMERCATO – Roback: il talento che ha stregato Ibra / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – In attesa del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha deciso di seguire i consigli dell’attaccante numero 21 e ha acquistato Emil Roback, prima punta classe 2003 dell’Hammarby, club di cui Ibra è proprietario.

Durante il lockdown, Zlatan si è allenato in Svezia con il suo club e ha scoperto Roback. Il giovane ha fatto un’ottima impressione su Ibra, che lo ha consigliato al Milan. I dirigenti sono stati pronti ad acquistarlo, per 1,5 milioni. Una mossa che è costata poco, che può portare profitto per il futuro e che, probabilmente, avvicina anche Ibrahimovic al rinnovo. Nella video news scopriamo di più su Roback.

